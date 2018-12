El 2019 está a la vuelta de la esquina y muchas personas esperan iniciar el Año Nuevo con el pie derecho. Es tanta la preocupación para que todo marche bien que en diversas redes sociales como Facebook circula una ‘lista de la suerte japonesa’ que ha llamado la atención de los usuarios, a tal punto de volverla viral.

La mencionada lista, propagada desde Japón , ha causado gran conmoción en Facebook, pues hay quienes sostienen que predice la suerte que tendrá cada persona en el 2019, según el mes y día de su cumpleaños.

Si bien no es algo corroborado, la ‘lista de la suerte japonesa’ parte desde el puesto 1 al 366 y se basa en que mientras más cerca estés del primer lugar, más afortunado (a) serás en el Año Nuevo 2019.

Para saber dónde te ubicas en dicha lista, según se explica en varias publicaciones de Facebook, debes tener en cuenta que el primer número corresponde al propio puesto, el segundo al mes en que naciste y el tercero al día.

A manera de ejemplo, digamos que tu cumpleaños fuera el ocho de febrero. De ser así, te ubicarías en el puesto número 12 de la ‘lista de la suerte japonesa’ (según se aprecia en una de las gráficas). Dicho lugar te indicaría que tendrías mucha suerte en el 2019.

En el caso en que estés más cerca del puesto 366, según la fecha de tu nacimiento, ello significaría que el próximo año no será muy bueno para ti.

Diversos cibernautas de Facebook quedaron impactados al enterarse de la ‘lista de la suerte japonesa’ y no dudaron en compartir la ubicación en la que se encuentran, generando reacciones, pues también hay quienes dudan de su veracidad y señalan que todo es un juego.

Más allá de si es cierto o no, lo concreto es que la ‘lista de la suerte japonesa’ no deja de ser comentada en Facebook y es un viral que no debes dejar de conocer.