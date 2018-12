Vestido como Papá Noel, Christopher Tate realizó su visita anual a un asilo de ancianos local en la víspera de Navidad sin imaginar que cumpliría un insólito deseo de una nonagenaria mujer. Su pasión era transmitir alegría a los ancianos, cuyas vidas pueden ser un poco tristes durante las fiestas de fin de año. El video viral en Facebook ocurrió en Washington D. C., Estados Unidos (EE. UU.)



Como todos los años, Tate fue ataviado con el traje de Papá Noel para llevar un poco de alegría a los ancianos del asilo Unique Residential Care de la ciudad de Washington D. C., pero la inusual petición de una de las inquilinas de la residencia de ancianos lo sorprendió: bailar con Santa Claus. Y nada pudo haber preparado a Tate para los pasos de baile que estaba a punto de ver en el asilo.

"Esta pequeña dama estaba allí de pie y le entregué un regalo", dijo Tate a Today. "Ella dijo: '¿Qué es esto?' Le dije: 'Es un regalo de Navidad. No lo abras hasta mañana. Ella dijo: 'Bueno, ¿cómo sabes lo que quiero?' Y yo dije: '¿Qué quieres?' Ella dijo: 'Sólo quiero bailar'", contó el autor del video que ahora es viral en Facebook.



En el momento en que dijo esto, los empleados de la residencia de ancianos encendieron la música y "ella comenzó a bailar", relató Tate. "Era simplemente hermoso", agregó. Rápidamente, su andador fue puesto a un lado, y la mujer empezó a bailar al ritmo de la música. "No podía creerlo", contó emocionado el hombre.

Tate no dejó que la mujer bailara sola, aunque sus pasos de baile eran increíbles. Pronto el hombre se unió a la diversión, y juntos entretuvieron por Navidad a los residentes en el hogar para los ancianos. Cuando terminaron el baile, "tantos adultos mayores me abrazaban, lloraban y no querían que nos fuéramos", recordó Tate.



Su baile fue capturado en video y subido a la página de Facebook de Tate, donde pronto se vio abrumado por los comentarios de "Australia a Bélgica, de Italia a Cuba, a Cuba a Dinamarca", dijo a el hombre. Al día siguiente, se despertó y se sorprendió al descubrir que se había reproducido más de 16 millones de veces.