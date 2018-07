La más reciente de las bromas en internet ha sido la causa de uno de los virales más cómicos en Facebook. Se trata de un truco de ilusionismo que deja perplejas a las mascotas. Un pug se volvió protagonista de uno de los videos virales más compartidos de la semana en Facebook por su cómica reacción ante la supuesta 'desaparición' de su propietario.

"Probamos el desafío 'What the Fluff' con Chico y yo diría que su reacción no tuvo precio" escribió Baileigh Thompson en su cuenta de Facebook al compartir el divertido video que pronto se convirtió en viral.

Como se ve en el video viral de Facebook, que ya tiene más de 4 millones y medio de reproducciones, 'Chico' aparece sobre un sillón viendo a su amo sosteniendo una manta. La tela lo cubre y en un instante "desaparece" ante sus ojos.

Al notar la desaparición física de su amo, el protagonista de este clip de Facebook se desespera y deja ver una expresión de preocupación y asombro tras sus enormes ojos. Al instante se libera de quien lo graba y sale corriendo en busca de su dueño.



El video viral de la reacción de 'Chico' acumuló cerca de 27 mil reacciones de los usuarios de Facebook. Fue compartido más de 110 mil veces en la red social. Sin duda, un éxito en las redes sociales.

"What the Fluff" es la broma viral más popular de Facebook y otras redes sociales. Consiste en desaparecer ante una mascota usando una tela y grabar su reacción para compartirla en internet.