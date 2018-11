En Facebook se ha vuelto viral la historia de un pequeño y precioso pueblo polaco, donde todas las casas están cubiertas de flores que han sido pintadas por una adorable mujer de 90 años que decidió darle color a las calles de este lugar para que sea mucho más vistoso.

La mujer que vive en Louka en República Checa, tuvo está gran idea, luego de darse cuenta que a su pueblo le faltaba un poco de vida, así que decidió tomar sus pinturas y pinceles para ponerse a trabajar y transformar el lugar donde ha vivido toda su vida.

A través de Facebook se ha vuelto muy popular la historia de esta mujer que realiza esta actividad cada primavera y verano. Ella se dedica a decorar los marcos de puertas y ventanas de cada una de las casas de este pueblo y no descansa hasta dejar cada uno de los diseños hermosos y majestuosos para que sean admirados por cada uno de los pobladores de Louka.

El nombre de la mujer es Agnes, ella tiene 90 años y a pesar de su edad, ella sigue realizando este hobby que copio hace años de otra mujer de la misma localidad y venía haciendo estas pinturas desde hace muchos años atrás.

La mujer haciendo uso de sus cualidades artísticas, toma su pintura azul vibrante y una pequeña brocha para ponerse a crear hermosos patrones de flores intrincadas y que son inspiradas en el estilo tradicional moravian del sur de su país. Y aunque sus obras de arte han dado mucho de qué hablar y se han vuelto virales en Facebook, ella asegura que se trata de algo que hace por puro placer.

En Facebook y diversas redes sociales donde se han vuelto viral las fotografías de esta mujer y en sus propias palabras indicó que es una artista que solo quiere disfrutar de lo que hace y también quiere ayudar a que su pueblo se siga viendo hermoso.

No hay duda que la edad es solo un número, el cómo te sientes es solo un reflejo de lo que tú mismo piensas que eres. Puedes tener 90 años y seguir haciendo lo que amas con mucha energía, porque cuando te dedicas a hacer aquello que más te apasiona no hay cansancio, no hay aburrimiento, solo ánimos y ansias de ver lo que quieres hacer materializado y sino disfruta las fotos de Agnes que se han vuelto viral en Facebook.