Facebook viral: Mujer prefiere dormir con el gato que con su esposo por esta extraña razón

A través del Facebook nos podemos cruzar con noticias que son algo singulares y esta no esta excepción, ya que se volvió viral. Holly Brockwell tiene 32 años y disfruta dormir con el gato que con su esposo, Zack Fox, un joven de 26 años. Pero qué pasó para que ella disfrute dormir con sus mascotas antes que acurrucarse con su novio. En esta nota te daremos los detalle de lo que sucede en este matrimonio.

Cuando estos chicos decidieron vivir juntos, Zack fue muy estricto al decir que no quería que los gatos de su novia se suban a la cama y peor que duerman con ellos, ya que detestaba levantarse lleno de pelos.



Por su parte Holly, intentó cumplir con la norma que puso su esposo y al inició le prohibía el ingreso a su gato pero cuando recordó que era una linda bolita de pelos, le informó a su pareja que mejor dormiría en el cuarto de al lado hasta que su gato crezca.

“Zack no estaba contento. Él no quería un gato, creció en una casa con un perro que no tenía permitido entrar a los cuartos, así que el hecho de que yo duerma en otro cuarto con el gato generó conflicto. Tampoco le gustaba que el gato atacara sus tobillos cada vez que tenía oportunidad" comentó la mujer en una entrevista para el diario The Sun.

Luego de 18 meses, ellos han llegado a la conclusión de que fue la mejor decisión, ya que esto ha hecho que su relación mejore mucho más y se sientan muy unidos.



Además, Holly trabaja por las noches y Zack se levanta muy temprano para ir a la oficina, así que ellos pasan la tarde juntos, luego él se duerme a la hora correspondiente y ella se queda trabajando, así nadie molesta a uno ni al otro, ya que duermen en cuartos separados.

Esta pareja de esposos se encuentran muy felices de dormir en cuartos separados. (Foto: Facebook)

Pero esta decisión no ha tenido ni un impacto en su vida sexual. Cuando se quieren poner románticos se reúnen en uno de los cuartos que está libre de gatos y listo. Se puede leer en la nota que fue publicada a través de Facebook.



"Otras personas pensarán que somos extraños por dormir en cuartos separados, pero a nosotros nos funciona así que no cambiamos nuestra decisión, fue la mejor" explica la pareja para The Sun.