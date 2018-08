En época de memes, uno que llamó mucho la atención y sigue usándose es el de la niña conocida como "Disaster Girl". La imagen, que ha dado la vuelta al mundo una y cientos de veces en Facebook y otras redes sociales tiene de protagonista a una menor de unos cinco años que mira la cámara de manera maliciosa mientras, en segundo plano, se incendia una casa.

El pasado 3 de agosto, esta niña de nombre Zoe Roth cumplió 18 años y a propósito de ello, la historia de la famosa foto vuelve a salir a la luz.

Resulta que en 2004, el fotógrafo Dave Roth, padre de Zoe, le tomó esta foto a su pequeña que en ese entonces tenía cuatro años, durante un incendio ocurrido cerca de su casa y la compartió en su cuenta de Flickr.

En la escena, Zoe mira "diabólicamente" a la cámara mientras supuestamente una casa detrás de ella se incendia.

"Los niños y yo caminamos por ahí y tomamos fotos desde distintos ángulos. Era algo que no se veía todos los días", declaró Dave cuando fue consultado sobre la historia del meme.

Zoe también se ha pronunciado sobre el meme que la hizo famosa en Facebook y Twitter: "Me encantaría que el meme me ayude a conseguir dinero para la universidad", dice Zoe, quien no se siente incómoda siendo "Disaster Girl", declaró.