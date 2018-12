Facebook viral: Niño ciego conoce por primera vez a Papá Noel y la respuesta de este sorprende al mundo

Una madre con un hijo de 6 años de edad que vive con ceguera y autismo recibió el mejor regalo jamás imaginado por Navidad cuando lo llevó a conocer al mismísimo Papá Noel (Santa Claus o San Nicolás). Ocurrió en el estado de Texas, en Estados Unidos (EE. UU.), y de inmediato se hizo viral en la red social Facebook.

Misty Wolf y su hijo Matthew Foster visitaron el 'Polo Norte' en la tienda de artículos deportivos de Cabela, en la ciudad de Fort Worth, porque estaba muy interesado en conocer por primera vez a Santa Claus, escribió la madre de dos niños en un post publicado el passod 5 de diciembre en Facebook que se ha convertido en viral.



Matthew, quien nació prematuro a las 24 semanas y pasó 111 días en la unidad de cuidados intensivos, se sabe prácticamente de memoria el cuento 'La Noche Antes de Navidad' y le encanta la parte donde se describe minuciosamente a Papá Noel, contó su emocionada madre. "Lo memorizó la primera vez que se lo leí".

Cuando Misty entró a la tienda con sus dos hijos, no había fila, y ella le explicó las condiciones de su hijo a Papá Noel. El personaje más querido de la Navidad simplemente le contestó: "No se diga más", antes de bajar al piso para encontrar a Matthew al nivel de los ojos. La emotiva historia se ha vuelto viral en Facebook.

Luego, según Misty en Facebook, Papá Noel "habló con Matthew durante mucho tiempo. Dejó que lo tocase. Le dije que se sacara la barba, palpara su sombrero y hablara sobre su traje rojo. Le preguntó a Matthew si quería sentir algo y Matthew dijo: 'Tus ojos brillan', que es una línea del cuento que él sabe", contó la madre.

"Entonces Papá Noel le dejó tocar sus ojos por todo el tiempo que Matthew quiso", continuó Wolf en el post viral en Facebook. "Entonces Santa dijo: '¿Alguna vez has sentido un reno real?' Luego, Santa lo llevó al área de exhibición y le pidió a Matthew que acariciara el reno de utilería que habían colocado. Fue grandioso. Mi corazón se salía al ver a Matthew tan emocionado".

La interacción duró cerca de 10 minutos, contó la mamá. "Él fue tan gentil. Tocó las manos de mi hijo, y generalmente se apartaba, pero [Papá Noel] explicó quién era ... con tan buen detalle, tenía a Matthew intrigado desde el principio. Santa Claus tuvo su confianza desde el momento en que lo conoció", relató Misty.

Misty indicó que, aunque su hijo ha conocido a Santa Claus seis veces anteriormente, en el pasado no estaba interesado. Agregó que él normalmente no "habla con la gente". "No mantiene una conversación muy bien a menos que le hables sobre lo que quiere. Él no habla de lo que quieres hablar casi nunca", contó a People.

La emocionada madre también contó que a su hijo no le gustan las fotografías. Pero esta vez, después de que Santa Claus le preguntara: "¿Te importa venir, sentarte conmigo y tomarnos una foto?", su hijo agarró del brazo a Papá Noel, caminó con él hasta la silla. Levantó la cabeza y miró de donde venía el sonido de la cámara.

Matthew Foster, que vive con ceguera y autismo, conoció al "verdadero Papá Noel" en Fort Worth, Texas. (Facebook) Matthew Foster, que vive con ceguera y autismo, conoció al "verdadero Papá Noel" en Fort Worth, Texas. (Facebook)

"Realmente creo que conoció al verdadero Papá Noel. Ese era el Santa Claus que Matthew necesitaba conocer. Ha sido un trabajo en progreso para lograr que entienda la Navidad".

El verdadero nombre del Santa Claus que ahora se ha vuelto viral en Facebook es Jim Langley. Lleva 48 años interpretando al personaje, y sabía que la visita de Matthew fue especial a pesar de que tiene el mismo trato para cada niño.

“Le das al niño lo que necesita. Si tienes que sentarte en el suelo y jugar con los niños, eso es lo que haces. Haces lo que tienes que hacer para alcanzar a un niño", explicó en declaraciones a la revista People.

¿Y cómo se siente Langley al ser apodado el "verdadero Papá Noel"? "Es un honor", contestó el hombre que encarna al viejo pascuero. "Me alegro de que Matthew consiguió lo que necesitaba", añadió el protagonista de la emotiva historia que es viral a través de Facebook.

"Conocer a Papá Noel es muy importante para todos los niños y nos esforzamos para que cada visita sea un recuerdo especial para las familias", dijo por su parte la tienda. "Recibir a Matthew y su familia fue una alegría para nuestro equipo porque nos encanta compartir el espíritu de la Navidad con tantos otros", añadió.