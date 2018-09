Facebook: niño pide ayuda para encontrar el celular con fotos de su madre fallecida

Un niño argentino de 11 años, de nombre Miguel Retamar, viene conmoviendo redes sociales, a través de un pedido que ha hecho en Facebook: recuperar el celular donde guarda una serie de recuerdos de su madre fallecida hace cinco meses.

"Hoy 24/9 sobre las 11 tomé un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuanta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá, que ya no está conmigo, como fotos y audios de ella que necesito recuprar. Muchas gracias", se lee en el post que compartió el menor en Facebook.

El niño agregó que no recuerda que el número del taxi, pero sí de la cara del hombre. "Si lo veo, lo voy a reconocer", dijo Miguel.

El mensaje del niño se ha viralizado rápidamente en Facebook y ha sido compartido cientos de veces.

La madre de Miguel, falleció hace cinco meses víctima del cáncer.