La inocencia de los niños es un tesoro que todos los adultos deben proteger, custodiar, abrigar y sostener en nuestra sociedad. Y por más ilusa que parezca la idea, son los niños los hombres del mañana. En un video que ha remecido Facebook por su carga emotiva, un joven anónimo se acercó a menor que lustraba zapatos en la calle para darle un regalo especial que se le regresó la esperanza. La escena no ha tardado en volverse viral entre los usuarios.

¿Qué harías si ves a un niño desprotegido en la calle? El caso de este menor es uno de millones en el mundo. Muchos menores inician su vida laboral a corta edad porque el dinero escasea en casa. Puede pasar en el Perú, México o, como en este caso, en Bolivia.



La escena sucedió dentro de los juegos infantiles de un centro comercial. Un joven se percató que fuera de las redes de la piscina de pelotas un niño observaba con ilusión. ¿Te quieres meter?, le preguntó el muchacho que filmó el emotivo momento con su celular al menor.

"Me regañan. No quiere el policía", respondió el niño mientras veía como otros jugaban dentro de la piscina. "Yo voy a pagar para que entres ahí", dice el joven ante la incredulidad del menor que le responde: "Ahorita no tengo para mi pasaje. Solo hice 25 lustres".

"Métete, yo lo voy a pagar", dice el héroe anónimo. "No seas mentiroso", responde el menor aún sin creer el regalo que estaba por recibir. El joven interrumpió el video para ir a pagar el boleto que le permita al niño meterse a la piscina de pelotas y por otro lado le alcanzó un billetes con bolivianos (moneda de Bolivia) para su pasaje a casa.



La tierna escena ha desatado miles de comentarios sentimentales sobre lo que vivió el joven y el menor. Muchos comentaron que se sintieron identificados al ver las imágenes y que harían lo mismo si estuvieran en la situación del joven que actuó como una buena persona.

El video de Facebook lleva una semana de colgado y se ha vuelto viral con 1 millón de reproducciones, 37 mil reacciones y 26 mil compartidas entre los usuarios de la red social.