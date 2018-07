Las batallas de 'playback' o sincronización de labios son cada vez más populares en Internet pero hay una que se está robando el corazón y la atención de miles en el mundo. En esta ocasión, un tierno oficial canino de Houston es protagonista al ‘cantar’, con mucho ritmo, el popular tema ‘Who Let The Dogs Out?’ en un video de Facebook que ya es viral.

En la grabación se le ve sentado en la parte trasera de la patrulla mientras que Madison Sperry, una oficial del Condado de Harris, está grabando con su Smartphone la magistral interpretación.

Al ritmo de ‘Who Let The Dogs Out?’, ella sincroniza sus labios con cada una de las frases de la popular canción del año 2000. Sin embargo, el que se lleva todos los aplausos es ‘Quelle’ quien no duda en ladrar cada que suena en la radio "¿who, who, who? (¿quién, quién, quién?)".

El video compartido en Facebook se ha vuelto una total sensación en redes sociales pues el perrito belga Malinois de 6 años la ayuda a ‘cantar’ el tema de Baha Men con gran destreza.

El grupo K9s4Cops publicó el video de Sperry en una cuenta oficial en la red social. Es una organización sin fines de lucro que da perros policía para agencias en todo el país. Quelle es uno de sus embajadores.

Además de esta sorprendente participación, el perrito no es novato en la grabación de videos pues aparece en otras publicaciones de la mencionada cuenta, pero ninguna tan sobresaliente como su debut en el ‘canto’.

La grabación de Quelle y Madison Sperry fue compartida hace unos días y desde ese momento no deja de viralizarse pues todos quieren conocer al tierno perrito sensación del estado de Texas que no solo lucha contra la delincuencia sino que también es una estrella.