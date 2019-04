En las últimas horas la palabra “ontas” está generando confusión entre muchos famosos a través de las redes como Facebook. Celebridades como Selena Gómez, Alejandro Sanz, y hasta los futbolistas Sergi Roberto e Isco Alarcón son algunos de los que han caído en las redes de este fenómeno viral. ¿Pero qué significa?

Esta expresión, que nació en México, es la abreviación de “¿Dónde estás?”, lo que ocurre es que ahora tiene otra connotación. Básicamente serviría para saber si la persona a la que se lo preguntas desea mantener relaciones íntimas. Como respuesta a eso, en caso de estar interesado, habría que decir “te pago el Uber”.

Todo comenzó cuando un usuario de las redes sociales publicó un mensaje enviado a la actriz estadounidense Lily Collins en el que le lanzaba la pregunta “Ontas?”. La famosa, como es lógico, se quedó desconcertada. De inmediato se hizo viral entre los miles de cibernautas. En Facebook tuvo demasiada repercusión mediática.

A partir de ahí, otros usuarios comenzaron a enviar la misma pregunta a otros famosos haciendo que esa palabra se hiciese viral en apenas horas. Los cantantes Alejandro Sanz o Selena Gómez fueron solo algunos de los famosos que recibieron confundidos el mensaje. De ahí en adelante ya no hubo quién lo detenga.

Ontas? 🤣 — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) 18 de abril de 2019

Isco Alarcón es uno de los que ha caído en las redes de este viral. (Facebook) Isco Alarcón es uno de los que ha caído en las redes de este viral. (Facebook)

Como la mayoría de éxitos virales, este “ontas” no tiene mucha lógica, pero se ha convertido en un nuevo entretenimiento para estos días de descanso por Semana Santa. Son muchos cibernautas los que se han animado a participar en él vía Facebook y lo han hecho mencionando directamente a sus artistas preferidos.

Alguien me puede explicar porque salió lo de ontas? 🧐🧐🧐 — Dulce Maria (@DulceMaria) 18 de abril de 2019

Por qué me preguntan tanto ONTOY? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😳 #ontas — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 18 de abril de 2019

Usuarios han aprovechado el fenómeno para sacar memes. (Facebook) Usuarios han aprovechado el fenómeno para sacar memes. (Facebook)

“¿Por qué me preguntan tanto ONTOY? #Ontas”, escribía Alejandro Sanz en sus redes sociales sin entender mucho de lo que ocurría. Alfred García ha aprovecha ese tuit para decir que a él también le decían ‘ontas’ y no comprendía nada. Y como ellos muchos asistían confusos ante la pregunta que no entendían.

Por otra parte, el rapero español C Tangana ha aprovechado el momento que está teniendo este reto viral para lanzar una canción sobre el tema. En apenas unas horas ha superado las 400.000 reproducciones y ha sido compartido más de 1.500 veces en Facebook.