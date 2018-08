Facebook viral

Su acto de generosidad dio la vuelta al mundo tras hacerse viral en Facebook. Un trabajador en Australia fue grabado pagándole la comida a un anciano al que no conocía cuando se encontraron en la fila de un McDonald’s.

El hecho ocurrió en uno de los locales de la cadena de comida rápida en la ciudad de Bendigo, ubicada en el estado de Victoria, en Australia. El video fue publicado en Facebook hace unos días y ya superó los 3 millones de reproducciones.

Dave Love se encontraba en el mostrador del McDonald’s cuando vio al pensionista Bert Bradley, que al parecer no tenía el dinero suficiente para pagar su pedido. Mientras contaba las monedas que tenía, el buen samaritano cubrió su cuenta y la de él.

Bradley, quien es viudo y recientemente perdió a su hija, se mostró desconcertado por la acción desinteresada de Love, quien no solo le pagó la comida sino que también le dio 20 dólares "para su próximo café".

Todo fue grabado por la pareja de Love, quien al ser interrogado dijo que “solo hizo lo que todos los australianos deberían también hacer”, además de que –según dijo– el otro protagonista del video viral de Facebook le recordaba a su fallecido padre.

“Esto no va de mí, sino de ayudar a la gente. No hice esto por ganar atención, pero me alegro de que haya hecho que la gente se dé cuenta de lo lejos que puede llegar un poco de amabilidad”, explicó Love a la versión de Australia del diario Daily Mail.

Conmovido por su noble y desinteresado gesto en el lugar que visita para comer unas veces a la semana, Bert Bradley le envió –con ayuda de su nieto– un video privado a Dave Love en el que le leyó una emotiva nota de agradecimiento.