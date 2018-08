El inspirador acto de dos jóvenes de Estados Unidos los convirtió en los protagonistas de una emocionante historia que dio la vuelta al mundo tras compartirse en Facebook.

Se trata de Jessica Williams y su novio Jared, quienes tuvieron que esperar bastante tiempo para finalmente mudarse a un departamento que permitía la presencia de perros.

Es por esto que los jóvenes no veían las horas de cumplir su sueño de adoptar uno, por lo que iniciaron su búsqueda en línea revisando algunas páginas de refugios; sin embargo, nunca imaginaron toparse con uno que, literalmente, les cambiaría la vida haciéndolos muy populares en Facebook.

(Foto: Jessica Williams) Facebook

La pareja llegó a conocer a Benji, un solitario perro que fue encontrado en una calle de Los Ángeles y que fue descrito como un ser muy tímido y que había perdido la mayor parte de su pelaje por una alergia.

Esta, probablemente, dejaría de ser una opción para alguien que busca adoptar un perro, pero en el caso de los Williams ocurrió todo lo contrario. Y es que ellos no podían sacarse de la cabeza la estremecedora fotografía de Benji, quien lucía muy alicaído.

Jessica y Jared viven en Sacramento, ciudad ubicada a varias horas de Los Ángeles. Sin embargo, esto no significó ningún problema pues creyeron que el conducir seis horas para buscar al animal terminaría valiendo la pena.

Cuando llegaron finalmente al refugio, ingresaron y le hicieron saber a los trabajadores su interés por adoptar a Benji. Sorpresivamente, el personal parecía no tener mucha fé en él pues intentaron convencer a la pareja de que no lo haga.

"El refugio nos dijo que Benji no era amistoso y se negó a llevarnos a una zona tranquila para conocerlo debido a que 'él no es un perro que se caracterice por ser tierno', dijo Jessica. "Sabíamos que habían grandes posibilidades de que sea sacrificado y no queríamos que muera".

Protagonistas de esta historia nunca imaginaron conocer a un can que cambiaría sus vidas para siempre. (Foto: Jessica Williams) Facebook

Protagonistas de esta historia nunca imaginaron conocer a un can que cambiaría sus vidas para siempre. (Foto: Jessica Williams) Facebook

A pesar de la forma de ser de Benji y las advertencias del refugio, la pareja decidió arriesgarse adoptándolo y haciéndolo oficialmente parte de su familia.

Los protagonistas de la historia viral de Facebook contaron que el largo viaje de regreso fue difícil pues el can continuaba actuando con mucha reserva. Lo mismo ocurrió ya estando en casa. Sin embargo, los días pasaron y algo sorprendente ocurrió.

Tan pronto como Benji se dio cuenta de que estaba en un lugar a salvo y bajo el cuidado de dos personas amorosas, su comportamiento empezó a cambiar: se convirtió en el perro dulce y travieso que sus padres sabían siempre fue en realidad.

"Le encanta lamer nuestras caras, jugar con sus juguetes y comienza a ladrar en cuanto terminamos un viaje en automóvil como diciendo '¡tenemos que movernos! ¡Dense prisa!'".

Protagonistas de esta historia nunca imaginaron conocer a un can que cambiaría sus vidas para siempre. (Foto: Jessica Williams) Facebook

Al día de hoy, Benji adora pasar tiempo con su familia y acompañarlos a todas partes. La pareja contó que aún quedan cosas por mejorar en su comportamiento, pero en unas cuantas semanas viviendo con él ha demostrado que es un perro por el que ha valido la pena arriesgarse.

Protagonistas de esta historia nunca imaginaron conocer a un can que cambiaría sus vidas para siempre. (Foto: Jessica Williams) Facebook

La publicación del hecho conmovió a la comunidad de usuarios de Facebook, quienes hicieron que la historia obtenga miles de reacciones y sea compartida más de 2500 veces.