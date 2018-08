Jamás lo creyó posible. Un hombre quedó sorprendido por la buena acción de un policía de tránsito que lo ayudó cuando al auto que manejaba se le salió la llanta delantera izquierda. El hecho ocurrió en el centro histórico de Veracruz, México y la historia fue compartida en Facebook , red social donde no tardó en volverse viral.

Andrade Salvador es la persona que, según comentó en una publicación de su perfil de Facebook, creía que a raíz de que su vehículo estaba detenido en la pista, el agente le iba a pedir una “mordida”, palabra entendida coloquialmente en México como coima, pero todo resultó ser lo contrario.

El policía de tránsito, de acuerdo a sus palabras, decidió ayudarle a colocar la llanta a su vehículo y después de hacer la buena obra le dijo que “ya puede seguir su camino, cuídese y que Dios me lo bendiga”.

Andrade Salvador no podía creer lo que había ocurrido pues nunca pensó que un policía de tránsito le iba a ayudar de esa manera.

“(…) Me quedé helado… Si no lo veo, no lo creo. En verdad Dios existe… Un aplauso para este agente de tránsito que en verdad hace con excelencia su trabajo. Dios nos lo bendiga y cuide mucho a este héroe sin capa”, escribió muy agradecido en su perfil de Facebook, donde además añadió fotos de aquel momento.

La publicación en Facebook fue, hasta el momento, más de nueve mil veces compartida. Diversos usuarios de la red social no dudaron en aplaudir el accionar del policía que fue protagonista de una historia viral en México.