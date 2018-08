Facebook viral

El perro no solo es el mejor amigo del hombre sino también de otros de su misma especie. En China, un can no se apartó del cuerpo sin vida de su compañero que fue arrollado por un vehículo y las desgarradoras imágenes se volvieron virales en Facebook.

El video, que originalmente fue difundido por la red social china Weibo y posteriormente fue replicado en Facebook, revela que el perro se rehúsa a abandonar a su amigo y espera pacientemente a que se ponga de pie.

Se desconoce la ubicación exacta donde se registró este conmovedor video viral de Facebook pero el perro parece decidido a permanecer junto a su difunto amigo, corriendo el riesgo de él también ser embestido.

El material desató una ola de indignación y tristeza entre los usuarios de Facebook, quienes señalaron que quien probablemente atropelló al perro pasó de largo y lo abandonó malherido a su suerte.