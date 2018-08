Scott y Mary Hargood deseaban pasar un domingo en familia. Es por eso que junto a sus tres hijos decidieron ir a pescar a un canal cerca de su hogar sin saber que terminarían siendo protagonistas de un video viral que ha llamado la atención entre los usuarios de Facebook.



Después de lanzar sus cordeles en el agua y de encontrarse con unas sorpresas como una caja con algo de dinero y algunas señales de tránsito locales, los Hargood quedaron atónitos cuando McKenzie, de 12 años, sacó -nada más y nada menos- que una escopeta cargada.



Scott, de 42 años, quien es originario de Glenrothes, dijo en el viral de Facebook que supo de inmediato lo que habían sacado. "Mi hijo me gritó cuando halló algo debajo del canal, así que fui a ayudarlo y, cuando lo sacó, le dije: definitivamente es un arma cargada".



Según se aprecia en el video que se ha convertido en viral entre los usuarios de Facebook, después de una inspección rápida para asegurarse de que la escopeta de cañon corto no se disparara, Scott llamó a la policía y un equipo de respuesta rápida fue a recogerla.



Scott dijo que la familia comenzó la pesca con imanes como una forma de pasar el tiempo durante las vacaciones escolares. Y después de ver un canal de Facebook llamado 'Brummies Outdoors', se inspiraron para buscar tesoros en las aguas cercanas a su hogar.

McKenzie, de 12 años, dijo: "Se sintió increíble cuando encontré esa arma. Cuando lo saqué por primera vez pensé que era una pieza de metal, pero papá dijo que era una pistola. Después de que lo revisó, me dejó sostenerlo. Es realmente, muy pesada", dijo en Facebook.



"Luego, cuando nos dimos cuenta, llamamos a la policía. Nos quedamos impactados. Ni siquiera sabíamos que estaba cargada. No es algo que te imaginas que vas a encontrar en el canal local", contó el impactado padre tras grabar lo ocurrido y compartir en Facebook.

"Cuando llamé a la policía, me dijeron que enviarían a alguien al día siguiente a las 4:00 p.m., pero cuando les dije el número de serie del arma, alguien me llamó 10 minutos después y me dijeron que tenían que ir a buscarla de inmediato", relató Scott sobre lo ocurrido.

"Dijeron que el gatillo estaba corroído y que podría haberse disparado con el menor resbalón. Nos sentimos muy afortunados de ser honestos. La policía nos dijo si alguna vez encontramos algo así los llamáramos de inmediato", dijo uno de los protagonistas del video viral en Facebook.