Argentina. Un video viral de Facebook se ha convertido en la sensación de las redes sociales luego de su creador encontrara la forma más original que jamás verás para vender su viejo Peugeot 206. Diego López Calvo hizo un original comercial que está generando miles de interacciones en redes sociales.

López Calvo, un director creativo de publicidad utilizó solamente su smartphone para grabar las imágenes. A ellas les agregó un original texto narrado con locución en off con el fin de vender su Peugeot 206 a través de Facebook.con un video que resultó siendo viral.

El original video publicado en Facebook nos deja ver que un auto no es solo cuatro ruedas. El auto de cada uno cuenta también una entrañable historia y esa es, precisamente, la que cuenta el Peugeot de Diego López Calvo desde el primer segundo de la grabación.

"Mírame bien, soy apenas un auto usado. Pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiese podido conocer. Mira, acá adentro los vi reírse, los vi enojarse, los vi mirarse cuando puse algún tema de esos que se ponen para que las parejas se miren. Y ahora que pasaron 114 mil kilómetros de todo me quieren ofrecer al mejor postor", es como inicia la narración en el video viral de Facebook.

A partir ahí el auto de Diego López inicia una sincera confesión en la que cuenta lo que ha sido su recorrido con la familia del autor del video viral en Facebook y hasta comenta sus fallas de forma jocosa: "Es cierto que alguna vez me costó arrancar, ¿y qué? a ti nunca te costó arrancar o todos los lunes llegas al trabajo desbordante de alegría", dice el Peugeot.

Durante el video, el auto incluso cuenta veladamente cómo es que se le ocurrió a su dueño hacer tan singular viral en Facebook. "La cosa es que hace poco alguien le dijo a mi dueño: 'Diesel 1.9, este auto se vende solo' y él le tomó la palabra", dice la locución.

Esta singular publicidad viral en Facebook ha tenido gran acogida entre los usuarios. Más de 88 mil personas lo han visto y más de 1.500 lo han compartido. Y pese a los elogios, las recomendaciones y las ofertas, también hay un nutrido grupo de usuarios que le pide a Diego López que no venda el vehículo: "Esto no se le hace un amigo", dice uno de aquellos comentarios.