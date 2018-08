Facebook viral

Un policía de Arkansas, en Estados Unidos, fue separado del cargo un día después de la difusión de un video grabado por un grupo de varones afroamericanos, a los que les dijo que “no pertenecían a su ciudad”, se volviera viral en Facebook.

Todo ocurrió el pasado 21 de julio cuando el oficial de policía Mike Moore de la localidad de England intervino a un grupo de amigos encabezado por Demarcus Bunch, quien grabó las lamentables imágenes con su celular y las compartió en Facebook.

Bunch (28) comentó que él y varias de sus amistades se encontraron en England, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros de Little Rock, para grabar un video de rap en el vecindario donde crecieron.

El autor del video viral de Facebook comentó que el agente, que se identificó como Mike Moore, los vio cuando se juntaron y comenzó a seguirlos mientras conducían a través de las calles del pueblo.

Bunch contó que tiene un tío que es oficial de policía en la misma ciudad, por lo que él y su primo se le adelantaron a Moore al presentarse primero y preguntarle el motivo por el que los venía acechando.

En las imágenes virales de Facebook, Moore les da la mano a los jóvenes y les dice su nombre, a lo que Bunch y su familiar le hablan sobre su tío policía, le explican que están grabando un video y le mencionan que sabían que los estaba siguiendo.

“¿Saben por qué?”, responde Moore. “Porque no pertenecen a mi ciudad”, añadió. “Nosotros somos de aquí”, retrucó Bunch, precisándole la dirección de su casa e incluso la escuela donde había estudiado.

“Pero ustedes entienden que yo no conozco a mi gente, ¿verdad? ¿Quién pertenece aquí y quién no? Tenemos una guerra de pandillas y toda clase de cosas. Provengo de la gran ciudad donde estos asuntos no son nada. Así que, está bien. Hagan lo suyo”, dijo.

“¿Acaso dijo que no pertenecemos a su ciudad?”, preguntó Bunch. “¿Me permiten decir algo? Bien… Nunca los he visto aquí antes, y conozco a casi todos aquí”, precisó el oficial, quien se volvió a identificar y reiteró que no era oriundo del lugar.

Posteriormente, el agente les pide a Bunch y sus amigos que se alejen de su patrullero porque iba a dejar salir al perro policía. Los jóvenes empiezan a caminar sin dejar de grabarlo mientras comentan lo ocurrido.