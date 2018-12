Facebook viral: Policía publica su foto de "más buscado" y él respondió así | Estados Unidos | FB

Un prófugo de la justicia en Richland, una ciudad ubicada en el estado de Washington, Estados Unidos, podría pasar a la historia como el delincuente más desvergonzado de todos los tiempos. La historia de cómo interactuó con la policía que lo buscaba se hizo viral en Facebook.

Anthony Akers (38) no tuvo mejor idea que responder a un postero de la policía de Richland en Facebook donde se anunciaba que era buscado. "Tranquilos, me voy a entregar", señaló Akers horas después en un comentario en la red social.

Sin embargo, el intercambio de mensajes no terminaría ahí. La policía, haciendo gala de su humor en medio de una situación oficial, le envió este mensaje: " "¡Ey, Anthony! Todavía no te hemos visto. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Claro que, si necesita que vayamos a buscarte, puedes llamarnos".

Akers no solo respondió, sino que pidió 48 horas más de plazo para su entrega argumentando que estaba "atando unos cabos sueltos", lo que acabó por desatar una locura entre los usuarios de Facebook que empezaron a seguir la conversación con sumo interés.

"Querido Anthony, ¿es por nosotros? El miércoles pasado preguntamos por ti como 'Buscado'. Contestaste. Incluso nos dijiste que te entregarías. Esperamos y no apareciste. Después de que nos dejaste plantados, te volvimos a escribir e incluso te ofrecimos transporte gratis. Nos pediste 48 horas más. El fin de semana llegó y así como vino se fue. Empezamos a pensar que ya no vendrás jamás. Llámanos en cualquier momento y nosotros iremos a por ti", fue el siguiente post de la policía de Richland en su página de Facebook, dejando claro que la situación ya había llegado a límites insospechados.

Lo que ocurrió después, justo en un comentario de esa publicación, ya parece superar cualquier límite de algo que haya ocurrido antes: él no solo respondió en Facebook con un comentario que parece más una carta de amor.

"Querido departamento de policía. No es por ustedes, es por mí. Desde luego que cometí errores. Les pido perdón por dejarlos plantados, pero déjenme que los compense: estaré por allí a la hora de comer de mañana. Sé que no tengo ningún tipo de credibilidad después de todo lo que les hice, pero prometo que si no puedo llegar a esa hora los llamaré para que me ayuden con mis problemas. Les agradezco por adelantado por su respuesta y por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco", reza el comentario de Akers en Facebook que venía acompañado de una singular posdata: "Son hermosos".

Todas estas idas y vueltas tuvieron su final horas después, cuando Anthony Akers publicó una fotografía a la que adjuntó este texto: "Ya estoy aquí para nuestra cita, cariño". Aparentemente, en la imagen compartida en Facebook estaría ingresando a la estación de policía.