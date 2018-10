La fiesta de quince años es uno de los momentos más esperados y especiales para las jóvenes, quienes desean compartir esta fecha junto a sus padres. Sin embargo, en muchas ocasiones los papás no pueden estar presentes físicamente.

Ese es el caso de Daniela, una quinceañera que conmocionó hasta las lágrimas a miles de usuarios de Facebook, al bailar abrazada a la foto de su padre difunto.

'Yo te extrañaré' es el tema que la joven seleccionó para el emotivo momento. Incluso compartió un conmovedor mensaje en su cuenta personal.

"Me dijeron que no fuera a verte porque arruinaría mi día, me dijeron que iba a estar triste, me dijeron que no estaba bien ir a verte, pero lo hice... Siempre hablamos cómo vamos a bailar y nunca parar, lo mucho que querías verme, así que fui a verte papá, fui porque sabía que esto era un sueño para ti, porque quería que me viera", se lee al inicio de su mensaje.

"Sé que estabas allí cuando bailé con el foto me imaginé que eras tú te amo. Para los que tienen sus padres, por favor les agradezco que le digan que lo aman, dale un abrazo todos los días un beso porque nunca se sabe cuándo será el último. Te quiero mucho", concluyó.

El clip fue compartido por Marcelo Tinelli y ha sido reproducido más de 8 millones de veces.