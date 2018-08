Facebook viral: quiso ser popular con rutina de ejercicios, pero un terrible error se robó toda la atención

En los últimos años son más las mujeres que se animan por ir al gimnasio y ejercitarse, ya se para mejorar su estilo de vida y salud o simplemente por tener el cuerpo soñado antes de que llegue el verano. Seguro una de estas ideas fue la que motivó a la protagonista de este video publicado en Facebook, la misma que se hizo viral por un terrible error que le costó un doloroso final.

La grabación comienza con la chica colocando el celular en una posición estratégica para captar todos sus movimientos, sin imaginar que terminaría guardando uno de los momentos más bochornosos de su vida. Ella sube a una especie de máquina de step que muchos usan dentro de su rutina de cardio en los gimnasios, centros de fitness o algunos parques.

En el video de Facebook se le ve moviendo los pies pues el trabajo consiste en llevar hacia adelante y atrás uno por uno apoyado en los pedales. Sin embargo, un error hizo que todo saliera de la peor manera y por lo que ahora es viral en redes sociales.

La mujer terminó cayendo de espaldas y, además de golpearse fuertemente, también acabó con los pedales y parte de la estructura sobre su cabeza, algo que pudo traer consecuencias fatales para ella.

Felizmente todo se trató de un terrible y doloroso susto y la protagonista del video pudo moverse no sin antes ir a inspeccionar que su celular se encuentre bien y ponerle pausa a la grabación. No sabemos si fue publicada por ella misma en Facebook o por alguien a quien se la compartió, pero hoy está dando la vuelta al mundo arrancando risas en algunos mientras que a otros los lleva a la reflexión al momento de usar una máquina en el gimnasio y no poner en peligro sus vidas.