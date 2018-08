Paige Hunter es una joven británica de 18 años. Gracias a haber colocado más de 200 inspiradores mensajes en un puente de la ciudad británica de Sunderland en que se registran numerosos suicidios, la joven ha salvado la vida a seis personas, informó la Policía de del condado de Northumbria a través de su cuenta de Facebook.



Paige escribió cerca de 240 notas y las colgó en el puente de Wearmouth. "Aunque hay momentos difíciles, tu vida es importante; eres una luz que brilla en un mundo de oscuridad, solo por eso aguanta", dice uno de sus mensajes colgados en la baranda del puente conocido por los numerosos casos de suicidios que registra la vía.



La Policía de Northumbria le ha dado las gracias por su deseo de ayudar a quienes más lo necesitan. "Paige ha mostrado un conocimiento increíble de las personas vulnerables que necesitan apoyo y es una forma innovadora de tenderle la mano a quienes están en lugares oscuros", indicó la autoridad a través de Facebook.



Hace apenas unos meses, la joven británica de 18 años que ha recibido decenas de mensaje de agradecimiento a través de Facebook había considerado quitarse la vida en un lugar conocido por los que pensaban suicidarse. Sin embargo, dos transeúntes que advirtieron sus intenciones la convencieron de que no se quitara la vida.



Convirtiendo su propio dolor en acción, la valiente Paige ha dedicado su tiempo a dejar mensajes de aliento de colores brillantes en el mismo lugar donde pensó quitarse la vida. Y hay muchas personas que le están agradecidas. "Solo quiero ayudar a los demás y me han dicho que he salvado seis vidas", contó Paige a un medio local.



Paige estimó que había dejado alrededor de 240 mensajes escritos a mano en el lugar, escribiendo palabras de apoyo como "no estás solo" y "vales mucho más que esto". Hasta el momento, Paige conoce seis vidas que ha ayudado a salvar, e incluso ha recibido un reconocimiento por sus esfuerzos de la Policía de Northumbria.

"Gracias Paige no solo por darme una segunda oportunidad en la vida, sino por salvar a mi familia de pasar por el dolor. Me ayudaste a buscar la ayuda y el apoyo que necesitaba, y las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy por una mujer desinteresada y encantadora. Si no fuera por ti, ya no estaría aquí", le escribió anónimanente una de las personas que había recibido su ayuda.

Por su parte en Facebook, los internautas se conmovieron profundamente y quedaron impresionados por el espíritu heroico y la preocupación por los demás de Paige. "Qué cosa tan hermosa de hacer. Paige es una joven increíble. Me hizo llorar escuchándola", escribió uno de los cibernautas al conocer la historia de la joven.