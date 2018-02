A través de Facebook, la historia de James Conley se ha convertido en viral. Y es que es un relato no solo de discriminación en Estados Unidos, sino también lleno de excusas absurdas para justificarla.

El hombre afroamericano cuenta en Facebook que acudió a una tienda en Des Moines, Iowa, donde fue maltratado por uno de los empleados, quien intentaba hacerle pagar por una prenda que era de su propiedad. “Me acusaron de no haber pagado por la chaqueta azul que llevaba puesta, que me regalaron en Navidad, con la que venía al entrar a la tienda”, escribió.

Los hechos narrados en Facebook ocurrieron en una tienda de la marca Old Navy. Conley se disponía a pagar algunos productos, cuando uno de los empleados le preguntó si también quería comprar la casaca que llevaba puesta. "Al principio me eché a reír porque no me podía creer lo que oía", agregó el hombre de 29 años.

Lo más curioso fue la respuesta del gerente de la tienda, un hombre llamado Beau Carter, quien le pidió escanear el código de la casaca para ver si había sido comprada anteriormente. Este le dijo que "cada vez que alguien lleva puesta ropa de Old Navy tienen que escanearla para asegurarse", continúa el relato de Conley en Facebook.

El agraviado aseguró en su publicación en la red social que cada vez que va a esa tienda lleva la misma casaca azul y hasta entonces nunca le habían pedido escanearla. "Los clientes anteriores que eran 'no-negros' tenían puesta también ropa de Old Navy, como yo, pero en ningún momento les pidieron sus prendas para escanearlas", aseguró en Facebook.

El asunto llegó a mayores cuando, luego de escanear la prenda, quisieron hacer que pague por ella nuevamente. Además, tuvo que pedirle a una supervisora que revise las cámaras de seguridad para demostrarles que él había ingresado a la tienda con la prenda en cuestión."Una vez que confirmó que yo le estaba diciendo la verdad (tras ver el video) no volvió a salir para pedirme disculpas, ni tampoco lo hizo el gerente de tienda", agregó en Facebook.

El revuelo que causó la publicación (117 mil reacciones y 157 mil veces compartida), provocó que la compañía respondiera a través de Facebook, disculpándose con James Conley e indicando que tres empleados involucrados en el tema han sido despedidos por lo que denominaron "una violación de nuestros valores y políticas".