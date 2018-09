Facebook viral

Más de lo que esperaba. David Casarez es un desarrollador web de 26 años que llegó a California en busca de un futuro mejor. Su historia ya es viral en Facebook.

Como muchos inicios, el de Casarez fue duro y muy complicado. No conseguía trabajo ni dinero para solventar su día a día. Según él mismo cuenta, tuvo que dormir varias noches en su auto.

Todo cambió cuando un día decidió ponerse camisa y corbata para salir a las calles con un cartel que decía: "Vagabundo, hambriento de éxito. Toma un currículo".

Facebook: el vagabundo que no pedía comida ni dinero, sino trabajo. (Foto: internet)

A diferencia de lo que se esperaba, David solicitaba trabajo y no alguna limosna para comer o vestir.

La fotografía, junto a la historia, fue compartida en redes sociales y generó mucho interés en las personas y algunas empresas importantes como Facebook, Telsa y Google y hasta Apple (Se reunió con Tim Cook, CEO de la empresa).

David Casarez con Tim Cook, CEO de Apple. (Foto: internet)

Ahora se encuentra evaluando las ofertas laborales que le hicieron llegar para continuar con su vida. "No soy muy exigente, sólo quiero un lugar donde me pueda sentar y pueda responder todas las oportunidades que me han mandado", dijo Casarez.