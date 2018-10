Su nombre es Edgardo Zúñiga y es un ejemplo de ayuda al prójimo. Este hombre sin techo recorre las carreteras de México recogiendo perros heridos y los ayuda a recuperarse para luego darlos en adopción. El video de sus palabras de motivación llegaron a Facebook y se volvieron viral entre los usuarios.

Esta es la historia de "Edgardo Perros", como es conocido en redes sociales como Facebook. Es natural del Estado de Nayarit, en el Pacífico mexicano, y hace cinco años decidió salir de su pueblo para convertirse en el héroe de los perros abandonados en las calles.

Un señor se encontró con Edgardo en plena carretera camino a Chiapas y le pidió contar su testimonio. "Los ayudo a los perros que encuentro en la carretera. A los fracturados los pongo bien, los curo. Están esterilizados en vacunas y les buscamos un lugar. Esperamos a que alguien les brinde un hogar", dijo el hombre sin techo.

"Yo soy de Nayarit (México). Llevo casi 5 años viajando. Estos perritos son de diferentes lugar. Son los que nadie me adoptó. Le estoy dando la vuelta a todo Mexico. Ya estuve por Tijuana, la Línea Norte, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Ahora me dirijo a Chiapas", narró su historia.

Al ser consultado sobre cómo hace para mantener sus esfuerzos, Edgardo contestó. "Trabajo, y a veces en la carretera encuentro cosas tiradas. O la gente les regala. Como me ven en buena onda con ellos. Algunos me han visto en redes sociales me regalan medicinas para curarlos", comentó.

Por un momento, "Egardado Perros" le preguntaron por sus zapatos. "A veces ando sin calzado. Tengo tenis, pero se me desgastan y prefiero andar así", comentó ante el asombro de quien lo estaba grabando en el video de Facebook.

"Lo que creo es que si no los adoptan, no los voy a abandonar. Así ha sido siempre y siguen viajando conmigo. A veces corren con suerte y los adoptan y puedo seguir ayudando a más. He traído hasta 27 perros. En total he dado en adopción unos 400", reveló Edgardo.

¿Cómo te animaste?, le preguntaron y continuó con su relato. "Ya soy una persona grande, pero nunca es tarde para hacer algo bueno. La cosa es no ser indiferente. Hacer algo positivo. Al final de cuentas, todo es en bienestar para nosotros como sociedad. Lo mío es una aventura. Lo importante son los perros", finalizó frente a la cámara del celular.

El video llegó a Facebook y se volvió viral desde hace 3 meses sumando 15 millones de reproducciones, 384 mil reacciones y 345 mil compartidas entre los emocionados usuarios que llegaron a ver el clip audiovisual.