El veganismo y el vegetarianismo no son lo mismo, ya que este último revela un estilo de vida nutricional mucho más radical: no se consume nada de procedencia animal. Una joven vegana fue a un conocido 'fast food' y tras aclarar sus preferencias en el menú pidió mayonesa, el empleado que la atendió le explicó la equivocación que estaba por realizar y su reacción se viralizó en Facebook.

"Les cuento que trabajo en Subway, ayer vino una chica y me dijo que quería un Veggie Delite. Cuando fui a buscar el pan, me preguntó si podía cambiarme los guantes porque era vegana y yo había estado manipulando carne. Lo hice, no hay problema, solicitud perfectamente razonable. Saqué el pan, lo tosté y le puse todas las verduras que me pidió, empecé a envolver su sándwich y ella me dijo: '¿Puedo obtener algo de mayonesa?'", narró Gabriel Caulfield-Bohlken en un post de Facebook.

En efecto, la mayonesa es una de las salsas preferidas de quienes van a comer a los 'fast food'. Existen varios tipos, pero la clásica y común que hay en estos locales está hecha a base de huevo y aceite. Por ello ante la petición de su clienta, el autor de esta popular historia de Facebook reaccionó y aclaró este detalle.

"La miré, ella me devolvió la mirada, cogí la mayonesa, me quedé esperando un 'jajaja' de su parte. Pero nada sucedió". Él le aclaró que la mayonesa se prepara con huevo, y "ante eso, ella se quedó pasmada y en silencio", contó Gabriel Caulfield-Bohlken en Facebook.

Lejos de reaccionar a favor de su estilo de vida, la joven que este trabajador de Subway atendía le respondió que ella "siempre pedía mayonesa". Le preguntó nuevamente sobre la preparación de la salsa y el autor del post de Facebook se lo confirmó. "Me sentí tan horrible, ella estaba allí parada con una cara de completa angustia y derrota. Había destrozado el mundo de esta pobre chica", escribió.

Grabriel, con la esperanza de que se retracte, le preguntó nuevamente por el ingrediente. Pero ella, con un tono de derrota, insistió. "Así que le di su mayonesa, envolví su sándwich y se le entregué. Ella permaneció en silencio todo el tiempo, lo tomó y comenzó a caminar", cuenta.

"¡Gracias por venir, que tengas un buen día!", le dijo él. "Ella solo me miró, suspiró, dijo 'sí, lo intentaré' y se fue. Y esa es la historia de cómo le enseñé a un vegano que la mayonesa es, de hecho, no vegana.", concluyó Gabriel en su famoso post de Facebook que ya fue compartido más de 43.700 veces.