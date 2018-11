Para los vendedores ambulas la creatividad no tiene límites cuando se trata de vender algún producto en la calle. Y aunque no parezca, el estilo más original de un vendedor ambulante es la clave para terminar atrapando toda la atención de los compradores. De los más ingeniosos que se haya conocido, este hombre se lleva el premio mayor. Una usuaria de Facebook lo encontró en una playa de Colombia y lo grabó en un video, que no tardó en volverse viral. Este hombre utiliza un original método de mercadeo que ha causado revuelo entre los usuarios de las redes sociales. Tener la ingeniosa idea de convertir una bandeja con golosinas en un barco andante es su éxito personal.

¿Te sorprendió la sensacional idea del vendedor ambulante en el video de Facebook? Según se puede leer en los comentarios del clip viral, los usuarios dejaron buenos comentarios para el hombre captado en una playa de Colombia. Sin dudas, su creatividad se roba toda la atención.



Los vendedores ambulantes o buhoneros, como le llaman en España, es la persona que ofrece distintos productos en la calle. Desde ropa, música, artículos artesanales, libros, películas, o como suele pasar en países como Perú, Colombia o México, también ofrecen comida. En esta ocasión, el vendedor callejero ofrece productos golosinarios a sus compradores, según se observa en el video de Facebook.

Un día largo de playa con la familia o amigos, con divertidos juegos sobre la arena dejan agotados y hambrientos a más de uno. Es aquí donde los vendedores ambulantes aprovechan y ofrecen sus productos de comida o, como en este caso, dulces y golosinas.

La historia detrás de este viral de Facebook cuenta, según los comentarios de los seguidores de las redes sociales, que una mujer pasaba un día tranquilo en una playa de Colombia. De pronto, vio pasar a un vendedor ambulante que cargaba una bandeja de golosinas y simulaba el sonido de un barco con una corneta de plástico.

Así fue que la mujer decidió sacar su celular y comenzar a grabar el video que luego llegaría a Facebook a través de la página "Mundo Viral Colombia". El hombre, que se había percatado de que estaba siendo filmado, puso su bandeja de golosinas sobre la arena y ofreció su original método de mercadeo ambulante.

La mujer no salió de su asombro y le compró algunos productos. Luego, el hombre se dispuso a marcharse y la señora grabó la forma cómo se echaba al hombro las correas que sujetaban la bandeja de golosinas en forma de barco. "Ya me lo pongo para que lo grabe", le dijo el vendedor ambulante en el video viral de Facebook.

"Miren este espectáculo. Cómo se inventan de cosas, Dios mío", decía la mujer mientras el vendedor hacía sonar con mucha fuerza la corneta de su "barco andante". En redes sociales, los usuarios solo han tenido halagos hacia el hombre y su gran creatividad para vender sus golosinas.

El video en Facebook fue subido hace dos semanas y se volvió viral sumando 13 millones de reproducciones, 322 mil reacciones y 334 mil compartidas entre los seguidores de la red social.