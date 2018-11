Facebook: perro es captado 'robándose' unas croquetas en la calle

Este es uno de esos videos virales que ahora tienen miles de compartidos y comentarios en Facebook y es que un perro fue el protagonista de un clip en el que se le puede captar infraganti, llevándose unas croquetas por una noble razón.

Según cuenta la usuaria que grabó el video de Facebook, un día ella estaba caminando por la calle y en eso ve a un perro de color negro que estaba observando la comida para él en una bolsa de una marca conocida en una tienda.

Cuando todo parecía seguir su rumbo, la señora ve que el perro se acerca a la bolsa y coge la comida con su boca pero no para comérsela, sino que la llevó en su boca hasta la esquina, donde posteriormente se acercó la dama para encontrar a otros perritos que parecían ser sus cachorros.

El perro, a pesar de que no era la madre de los animales que estaban ahí, les llevaba comida para que estos no sufran ni pasen hambre por lo que la señora se acercó adonde la dueña de la tienda y no le dijo nada y terminó comprando comida para que estos se mantengan bien al menos unos días.

La grabación de la situación completa fue colocada en una cuenta de Facebook en donde posteriormente recibió una 'ola' de comentarios muy buenos alabando el accionar de la señora con estos pequeños animales abandonados.