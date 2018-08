Jennifer Agnew es una mujer escocesa que había programado un viaje que duraría siete meses; sin embargo, se llegó a dar cuenta de que extrañaba demasiado su hogar y a sus seres queridos. Esto la llevó a hacer algo que la convertiría en la protagonista de un emocionante video viral de Facebook.

"Viajé por el sudeste de Asia algunos meses para luego irme a Australia por un año para obtener mi visa de trabajo; sin embargo, a los cuatro meses comencé a sentir un poco de nostalgia y no apreciaba mi experiencia como pensé debería estarlo haciendo, así que reservé un vuelo para regresar a casa por unos días", dijo la protagonista de esta historia que viene conmoviendo a los usuarios de Facebook.

Jennifer le contó la idea a sus padres y juntos planearon algo especial: decidieron sorprender a sus abuelos sin que ellos tuvieran idea de que su muy querida nieta iba a volver a casa.

El encuentro es simplemente emocionante. La señorita esperó a sus abuelos sentada en la sala de estar mientras sus abuelos ingresaban a la habitación sin tener idea de la sorpresa.

"Creo que la mejor parte es la cara que pusieron. Nos dimos un abrazo muy emocional. Una vez que mi madre dejó de grabar mi abuela tuvo que tomar un calmante para sus nervios. Esa noche celebramos con una encantadora cena familiar".

Las imágenes de Facebook generaron todo tipo de reacciones en los internautas, quienes no pudieron evitar sentirse emocionados por la conmovedora escena.

"Ya no tengo a mis abuelos, por eso esto hace vibrar a mi corazón. Abrázalos muy fuerte", dijo un usuario. "Esto es hermoso. Solo conocí a uno de mis abuelos y ella no me quería. Me siento muy feliz de que tu tengas una muy buena relación con ambos", dijo otro.