Facebook vs. la verdad de nuestras vidas

Este año, Facebook se mantuvo a la cabeza de las redes sociales con 2,167 millones de usuarios activos, según se desprende del informe Digital In 2018, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite. Con 14 años de vigencia, la red social de Mark Zuckerberg es "el ojo que todo lo ve" que ha cambiado significativamente nuestra forma de relacionarnos.

Desde sus inicios Facebook ha sabido conquistar a su audiencia que poco a poco fue revelando cada uno de sus datos. Pasamos de conservadores retratos a atrevidas selfies en pocos años, el cambio de siglo nos permitió saber más sobre nuestros amigos, sus gustos y preferencias. Información que antes era parte del reino de "lo privado" ahora es de dominio público.

Los niños nacidos en la primera década de los 2000 han sabido integrar las redes sociales a su vida, pero los no nativos pasaron todo un proceso de adaptación. Una normalización en la que los usuarios de Facebook nos sabemos vistos como en el panóptico de Jeremy Bentham explicado por Michael Foucault.

En otras palabras, el reinado de Facebook y su voluptuoso crecimiento nos ha llevado a una realidad ya advertida por Aldous Huxley en “Un mundo feliz” (1932) y George Orwell en “1984″, escrita en 1949. Una suerte de reality show en el que todos y todas participamos voluntariamente.

Lee más sobre Facebook y nuestra forma de relacionarnos como sociedad en un análisis que toca hasta la teoría del panóptico de Michael Foucault en la última entrada del blog "Trending Topic", un espacio sobre tendencias y redes sociales.