Facebook: Nueva 'chica del clima' se burla de Yanet García

Pamela Longoria, una presentadora mexicana que da el pronóstico del tiempo en un canal de Monterrey, criticó el trabajo de Yanet García en televisión, afirmando que la 'chica del clima' no tiene la preparación adecuada. La rivalidad de las mexicanas ya son virales en Facebook.

"A esta chica, (Yanet García) que no sabe nada, la pusieron ahí nada más para ver su cuerpo y demás, pero de verdad hay una preparación previa antes de pararte en una cámara", dijo durante una transmisión en vivo del canal La Saga.

Longoria afirmó que, a diferencia de su colega, ella sí está debidamente preparada antes de salir frente a cámaras.

"Antes de empezar a dar el pronóstico debes estar bien informada. Yo estoy asesorada por un meteorólogo se llama Abimael Salas, es de los mejores de México, es súper acertado. Estoy coordinada con él y es por eso que me siento segura al dar la información, no es ninguna improvisación".

Las críticas de Pamela Longoria no quedaron ahí. "Yo no acostumbro a dar la espalda como está el tabú de las chicas del clima, no es mi estilo, porque nosotros (en la cadena mexicana Multimedios) preferimos dar un punto medio entre ser bonita y tener algo en el cerebro, entonces yo no doy la espalda", agregó en la entrevista liderada por el crítico de televisión mexicana Álvaro Cueva.