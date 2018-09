Si creías que el 'Thalía Challenge' no tendría segunda parte, pues te equivocaste. La cantante mexicana publicó un video en su historia de Instagram y se viralizó en minutos.

En las imágenes, aparece junto a unas amigas en lo que sería la sala de un departamento.

Thalía disfruta mucho de grabar estos videos. Por tal motivo, decide incentivar a una de sus acompañante que acepta el desafío y se suma y se suma al baile.

Esta vez inicia el video moviéndose con mucha frescura y diciendo: "Eso, eso, eso", "Enséñame merengue".

Mira el curioso baile de Thalía en Instagram

Como se recuerda, un video de Thalía se viralizó hace unas semanas. En la pasada cinta, la mexicana hizo populares las frases: "Me oyen", "Me escuchan", "Me sienten".

Tal fue el impacto en las redes que se creó un 'challenge' y hasta una canción con las referidas oraciones que usó en el video.

Pese a recibir algunas críticas de los usuarios, ella parece tener claro que seguirá haciendo lo que más le gusta.