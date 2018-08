Un tribunal de Israel sentenció el martes a una poeta árabe de nacionalidad israelí a cinco meses de cárcel tras condenarla por incitación al terrorismo debido a un poema y comentarios que publicó en Facebook durante una oleada de ataques callejeros palestinos.

Dareen Tatour, de 36 años, publicó en Facebook y YouTube un video en el que recitaba su poema "Resiste, Mi Pueblo, Resiste", como banda sonora de unas imágenes de jóvenes palestinos enmascarados lanzando piedras y bombas incendiarias contra soldados israelíes.

Tatour publicó su poema en octubre de 2015 durante una serie de ataques con arma blanca, con armas de fuego y atropellos a israelíes con vehículos conducidos por palestinos. La poeta fue arrestada unos días después y los fiscales dijeron que su publicación en Facebook era una incitación a la violencia. Ella lo negó.

Su caso se convirtió en una causa célebre entre los defensores de la libertad de expresión en Israel y en el extranjero. Atrajo la atención por la tecnología avanzada utilizada por agencias de seguridad israelíes para rastrear las redes sociales como Facebook con el fin de identificar y arrestar a los usuarios sospechosos de incitar a la violencia o de planear ataques.

Más de 150 escritores, incluyendo varios israelíes, pidieron su liberación. Entre los célebres nombres que claman por su libertad están los israelíes David Grossman, A. B. Yehoshua y Nir Baram, los estadounidenses Alice Walker y Noam Chomsky y la canadiense Naomi Klein. "Los palestinos deben tener su propio país libre, independiente y soberano. Tienen que tener privilegios, no ya como palestinos, como seres humanos. Les deseo una vida normal, que no sean humillados. Definitivamente, no puedo tolerar que invadamos a diario sus vidas", dijo Grossman al respecto.

Tatour dijo que su poema que se hizo famosos en Facebook había sido malinterpretado por las autoridades israelíes y que no era una invitación a la violencia, sino más bien a la lucha sin violencia.

Las negociaciones respaldadas por Estados Unidos sobre un Estado palestino en el territorio que Israel capturó en la guerra de 1967 están estancadas desde 2014.

Tatour también fue acusada de apoyar a un grupo terrorista. Los fiscales dijeron que había expresado su apoyo al llamado del grupo militante palestino Yihad Islámica a un levantamiento.

"No esperaba que se hiciera justicia. El caso ha sido político desde el principio porque soy palestina y apoyo la libertad de expresión", dijo a los periodistas ante el Tribunal de Magistrados de Nazaret, en el norte de Israel.



Una página de Facebook sigue de cerca las noticias sobre su caso. En este 'fanpage' llamado "الحرية لدارين طاطور Free Dareen Tatour" (Libertad para Dareen Tatour) se pide que se le retiren los cargos en su contra y se procure su pronta liberación.



