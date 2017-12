Mark Zuckerberg dejó su oficina para ser granjero [FOTOS]

El fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, compartió en su perfil personal su experiencia en el hogar de Jed Gant, un granjero que lo hizo ser parte de las labores cotidianas de su familia.

Zuckerberg publicó cinco fotografías de su paso por la casa de los Gant. Se le ve alimentando animales, manejando un tractor y cenando en la mesa con sus anfitriones.

El programador cuenta en Facebook que la familia se dedica los siete días de la semana a su granja y que por ese motivo rara vez sale de viaje.

Según narra Zuckerberg, Jed se siente sumamente orgulloso de las labores que realiza su familia, que cumple con una constante de cinco generaciones pasadas. “Está contento de que sus hijos estén aprendiendo la misma forma de vida”.



