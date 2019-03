Niño no tenía dinero y le regala un gallo a su maestra por su cumpleaños

Un alumno de la primaria de Virgina Abigail Garza López de Matamoros, Tamaulipas, México al no contar con dinero para un regalo de cumpleaños para su maestra no tuvo mejor idea que llevarle un gallo. El gesto conmovió de tal forma a la docente que inmediatamente compartió la historia en Facebook.

La profesora explicó que sus alumnos se enteraron que se aproximaba su cumpleaños y uno de ellos le dijo que aunque no tuviera dinero le entregaría un obsequió por adelantado porque ese día no estaría en casa.

“Yo sonreí y con un sentimiento que involucraba alegría y tristeza al mismo tiempo, respondí que no era necesario el obsequio, con su intención era más que suficiente”, relata la maestra Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández en la publicación que en cuestión de minutos se hizo viral en Facebook.

Algunos días después su alumno se acercó a ella y le dijo que ya tenía su regalo, pero estaba escondido en la entrada de la escuela porque los demás maestros no lo iban a dejar pasar con esa caja. Esthefany, nuevamente agradeció el detalle e insistió en que no era necesario.

“Después de unos minutos llegó con una caja de cartón, perforada por un costado y un hilo la envolvía para dar firmeza al obsequio, me quedé sorprendida. Me dijo: ‘Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe, busqué con los vecinos quién me diera rait a la escuela para poder traerle su regalo’”, escribió la educadora mexicana en su post de Facebook.

Esto último conmovió aún más a la profesora ya que ella sabía que el pequeño todos los días iba en bicicleta a la escuela y ese día al llegar en el auto de un vecino regresaría a pie a su casa.



Finalmente, la maestra escribió en su Facebook que ese detalle reafirmó su vocación de maestra. “Le agradecí también por recordarme por que elegí ser maestra, por que elegí estar aquí diariamente frente a un grupo de alumnos dando lo mejor cada día para que ellos sean mejores personas, gracias por recordarme por que amo mi profesión”.