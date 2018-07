Presidenta de Croacia: Kolinda Grabar-Kitarović y su cálida despedida de Rusia 2018 en Facebook [VIDEO]

Croacia marcó el Mundial Rusia 2018 tras llegar a la final a punta de garra y buen fútbol. Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić y toda la selección de Croacia, se han ganado el cariño de millones de hinchas del fútbol en todo el planeta. Solo hay que recordar el episodio vivido con el fotógrafo salvadoreño que se viralizó en Facebook.



Kolinda Grabar-Kitarović, presidenta de Crocia, se hizo conocida en el Mundial Rusia 2018 por la pasión con la que vivió el encuentro en cuartos entre Croacia y Rusia en el estadio de Sochi. La reacciones de Grabar-Kitarović quedaron perpetuadas en miles de fotografía en Facebook.



La presidenta croata viajó en el mismo avión de los aficionados croatas para ver los cuartos de final del Mundial. La espontaneidad, humildad y belleza de Kolinda Grabar-Kitarović, hicieron que se ganara el cariño de los espectadores en el planeta.



En aquella ocasión, Kolinda Grabar-Kitarovic vivió el encuentro junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino y el primer ministro ruso Dmitri Medvédev. Las imágenes se viralizaron vía Facebook y más redes sociales.



"En primer lugar me gusta estar aquí como una hincha más. Porque cuando animo al equipo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones me lo permitieron. Esto me hace feliz", manifestó Kolinda Grabar-Kitarovic a RT al llegar a Rusia.

En Facebook también se puede apreciar a Kolinda Grabar-Kitarovic tomándose fotografías con hinchas rusos en el encuentro entre España y Rusia.



"Tendré que sentarme en mi silla y hacerlo como no suelo hacerlo. La última vez que vine aquí con un amigo, pagamos las entradas, nos encantó cada segundo. Fuimos a la zona de fans para ver el juego de Rusia y España y lo celebramos con los hinchas rusos y es por eso que nos encontramos en Sochi esta noche", indicó en aquella ocasión la presidenta croata.

Kolinda Grabar-Kitarovic mandó un saludo a todos los hinchas croatas y agradeció a Rusia por ser bueno anfitriones. "En nombre de los fans croatas, doy gracias a Rusia por su hospitalidad. Fueron grandes anfitriones. Esperamos con ansias el encuentro de esta noche. Gracias Rusia", indica la máxima autoridad de Croacia en Facebook.



La publicación en Facebook tiene más de 22 mil reacciones y fue compartida más de 4 mil veces por los ciudadanos croatas y simpatizantes del buen juego de Croacia.

Los usuarios de Facebook manifestaron su alegría por las palabras escritas por Kolinda Grabar-Kitarovic en la famosa red social. "Gracias por representarnos con dignidad y hacer la mejor promoción antes el mundo para Croacia", "Eres la mejor representante del país", "Estamos más unidos que nunca", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.