Google Traductor y su extraña parodia de “Baby one more time”

“Baby one more time” es uno de los temas que marcó hito en la década de los 90 e impulsó la carrera de Britney Spears. Tal fue su popularidad que hasta el día de hoy muchas personas la siguen escuchando, incluso se han creado versiones diferentes a la original, como la interpretada por la bloguera de YouTube Malinda Kathleen Reese, quien parodio esta y otras canciones de la época utilizando Google Traductor.

Malinda Kathleen Reese es una usuaria de YouTube, que además de cantar muy bien, tiene como costumbre y gusto, modificar las letras de las canciones populares usando el Traductor de Google.

Ella convirtió la letra de las canciones “Baby one more time” de Britney Spears, “All the small things” de la agrupación Blink 182, “I Want it that way” de The Backstreet Boys y otros éxitos de los 90 con la aplicación de traducción de Google.

Para ello traduce la letra a otro idioma y luego lo vuelve a traspasar al inglés para obtener un resultado diferente al original. Por ejemplo, en parte de la canción de Britney dice “Give me a seal” en lugar de “Give me a sign”.

Sin embargo, en cada uno de sus videos, coloca la letra original en la parte superior para que el usuario sepa cómo sonaría realmente.