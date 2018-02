Google Traductor se ha convertido en la sensación de Internet, en especial de las redes sociales como YouTube, donde suele interpretar canciones de moda como las de los animes. Ahora le tocó “cantar” a su estilo la canción de inicio del anime Sakura Card Captor.

Sakura Card Captor es anime y manga que cuenta la historia de Sakura Kinomoto, una niña de 12 años que descubre sus increíbles poderes después de haber liberado unas cartas que se encontraban en un libro. Ella debe recolectar estas cartas Clow para evitar que ocurra una catástrofe en el mundo.

El 'opening' de Sakura Card Captor interpretado por el Traductor de Google. (Foto: Captura)

Este anime se emitió en Japón desde el año 1998 y tiempo después llegaría al Perú, en donde tuvo cierta acogida.

Sakura es una niña de 12 años muy carismática y buena en los deportes, pero un poco despistada. Su anhelo es juntar las famosas cartas Clow y para ello pasa por muchas travesías poniendo, incluso, en riesgo su propia vida. Ella recibe la ayuda de Kerberos “Kero” quien es el guardián solar del Libro Clow y de Yue, el guardián lunar.

Este es el tema original de Sakura Card Captor. (Foto: Captura)

El ‘opening’ del anime es conocido por los fans del anime como de Sakura. “Yo quisiera, que supieras, cuanto extraño, tu presencia aquí. Y no puedo no me atrevo es que si te veo no sé qué decir, porque, porque quiero volar contigo por el cielo te daré mi amor solo a ti quiero volar” es parte de la canción.

Este tema ha sido parodiado por Google Traductor, que una vez más, vuelve a sorprender a los usuarios de YouTube poniendo a cantar al robot que permite conocer la pronunciación correcta de una palabra. El video ha sido colgado a la plataforma de videos hace unos días por el usuario “Tsubasa” y se está convirtiendo en viral.