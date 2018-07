Google Translate y el mensaje del 'fin del mundo' que arroja si escribes esto

Google Translate es un aplicativo de consulta muy utilizado por diversos usuarios alrededor del mundo y es precisamente por ello que hay quienes han descubierto curiosidades que saltan a la vista.

Una de ellas es que al escribir “dog” 17 veces en la aplicación y eliges traducir de maurí al inglés te saldrá un mensaje relacionado al ‘fin del mundo’, tal y como te lo mostramos en la siguiente captura.

(Google Translate) Google Translate

“Doomsday Clock is three minutes at twelve. We are experiencing characters and a dramatic developments in the world, which indicate that we are approaching the end times and Jesus' return”, se lee como resultado de la consulta.

Dicho mensaje, traducido al español, indica que “nos acercamos a los tiempos del fin (del mundo) y al regreso de Jesús”.

Diversos usuarios quedaron impactados al descubrirlo y hay quienes señalan que todo se trataría de un error en la inteligencia artificial de Google Translate.