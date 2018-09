Instagram: Alessandra Fuller con "el amor de su vida" en París | FOTOS

Unas semanas después de que se confirme su separación del actor argentino Pablo Heredia, la actriz peruana Alessandra Fuller viajó a Francia donde disfruta unos días de relax junto a su mamá, 'el verdadero amor de su vida', y su abuelita. Lo ocurrido viene siendo subido a sus Instagram Stories.

Cabe indicar que el viaje de Fuller por París coincide con el largo periplo que sus ex compañeras de "Ven, baila, quinceañera", Flavia Laos y Mayra Goñi, realizan por varios países del 'Viejo continente'.

Alessandra Fuller y su mamá en París. (Instagram Stories) Difusión

En los stories de Instagram de la joven artista nacional puede además verse sus fotos disfrutando de la vista que rodea la Torre Eiffel.

Alessandra Fuller junto a la Torre Eiffel. Difusión

Si bien Alessandra Fuller y el ex actor de "Rebelde Way" terminaron, el actor argentino no ha descartado retomar su relación con ella.

"Extraño su ternura, nosotros estuvimos más de dos años, y siento que Ale para mi es un gran amor, uno de los más importantes que tuve, por no decir el más importante. Yo creo en segundas oportunidades, no me cierro a nada, el destino dirá; sí hay un gran cariño y amor por mi parte, ella es una gran mujer, la quiero mucho y le deseo todo lo mejor de este mundo", indicó hace unos días a la prensa de espectáculos.

En Instagram la ex figura de "Ven, baila, quinceañera" tiene 1.5 millones de seguidores. Muy pronto compartirá más fotos de su 'Euro Trip'.