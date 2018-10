Instagram: Alessandra Fuller se inspira en serie de Netflix para su genial disfraz de Halloween | FOTOS

Cada vez falta menos para Halloween y los personajes de la farándula local tienen todo listo para pasarla bien. Este es el caso de la joven actriz Alessandra Fuller. Así lo demuestra en su última publicación de la red social Instagram.

Con 1.7 millones de seguidores, la recordada protagonista de "Ven, baila, quinceañera", suele causar sensación con sus publicaciones. Algunas de ellas sobre sus viajes y otras promocionando productos de distintas marcas.

El lunes, Alessandra Fuller mostró cómo se vestirá este 31 de octubre. Ella optó por emular el disfraz de los particulares ladrones de la serie "La casa de papel", éxito que inició en la TV española y que hoy es parte de la amplia cartera de Netflix.

"Are you ready for Halloween?", escribió en la leyenda de la imagen que en minutos ya tenía cientos de 'Likes' en Instagram.

Como es habitual en varios países del mundo, el 31 de octubre se celebra Halloween o 'Noche de brujas', aunque en el Perú la celebración se parcializa con el Día de la Canción Criolla.