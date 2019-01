El amoroso mensaje de Maju Mantilla a su esposo por su cumpleaños | FOTOS

El mensaje que Maju Mantilla dedicó a su esposo por su cumpleaños ha enternecido a sus miles de seguidores en la red social Instagram.

El lunes el empresario festejó su onomástico sin imaginar que su esposa, la ex Miss Perú, le dedicaría un mensaje plagado de palabras bonitas y recuerdos de los años vividos juntos.

"Continúan las celebraciones. Hoy cumple años mi persona favorita, quien hace que mi corazón esté llenito de amor, quien busca cada día hacer feliz a nuestra familia, con quien me he reído a carcajadas, quien me aconseja con amor y paciencia, quien me ha secado las lágrimas y en nuestros desencuentros ha sabido conversar y arreglar las cosas siempre de manera constructiva poniendo como prioridad el amor por nuestra familia. Tengo mucho que agradecerle a Dios y a él por ser como es, porque así lo amo. #pormasfelicidadylocurasjuntos

Hace 8 años viajamos a #Tailandia , fue uno de nuestros viajes más lindos. A partir de la segunda foto podrán ver este lindo recuerdo", escribió en Instagram.

Con 752 mil seguidores, Maju Mantilla es una de famosas peruanas con mayor popularidad en la red social Instagram.

Hace dos días la conductora de "En boca de todos" compartió en la misma aplicación una foto celebrando el cumpleaños de su hijo mayor, Gustavo.

La ex modelo también comparte en Instagram imágenes de su vida diaria y de su trabajo en América Televisión.