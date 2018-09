Instagram: Andrea San Martín presume increíble cambio de apariencia a un mes de dar a luz por 2da vez

Se tomó en serio lo de llevar una vida saludable tras su segundo alumbramiento y lo presume en Instagram. Hablamos de la modelo y ex conductora de "Hola a todos", Andrea San Martín.

Ella compartió la tarde del sábado una serie de stories que evidencian cómo ha reducido su peso tan solo un mes después de dar a luz a su segunda hija.

Si bien ha venido adelantando en redes sociales todos los cuidados que tomó tras su alumbramiento (alimentación saludable y uso de faja), esta vez la ex integrante de "Esto es Guerra" lo mostró con una evidencia fotográfica.

"Ya estamos en 61.6 kilos. ¡Yuju! En un mes debería estar mucho más cerca de mi peso ideal para regresar a entrenar", escribió primero al mostrar una foto de su figura en Instagram Stories.

Así luce Andrea San Martín un mes después de dar a luz a su segunda hija. Difusión

Luego de esto, Andrea San Martín explicó los cuidados que viene siguiendo para estar saludable.

"Recordemos que ya bajé los 11 kilos del embarazo que solo empecé con 64 kilos. Mi peso antes de tener a Larita y Maia era de 55 aproximado", añadió.

"Igual y no hay que entrenarnos para regresar al cuerpo 'sin hijos' pese a que claro que es posible pero no olvidemos que ya no tenemos tanto tiempo libre como cuando éramos nosotras solas".

"Vamos a ver cómo nos va el siguiente mes con: lactancia materna exclusiva. Por cierto, soy chata, creo que mido 1.62 metros".

Andrea San Martín y su primer mensaje. Difusión

Finalmente, Andrea San Martín pidió que no le pregunten por dietas pues todo se explica por la lactancia materna.

"Mami come lo que quiere porque está dando de lactar. Lara come lo que quiere porque mami tiene mucha leche, así que está tan feliz que me va devolviendo mi cuerpo de a pocos. Eso nos convierte en un gran equipo", concluyó en Instagram Stories.

Adrea San Martín y su mensaje final. Andrea San Martín

Andrea San Martín está separada de los padres de sus dos hijas. Ella tiene casi medio millón de seguidores en Instagram.