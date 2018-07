Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron el fin de semana a la que fue la fastuosa boda de Cesc Fábregas y Daniella Semaan en la isla privada de Sa Ferradura, en Ibiza. Si bien la pareja se casó el pasado 15 de mayo, su idea fue dar una fiesta digna de reyes de un cuento de Disney para su familia y amigos. En un par de videos de Instagram que vienen virándose en redes sociales, podemos ver a la esposa del '10' del Barcelona, celebrar junto a sus amigas y al ritmo de temas egipcios este irrepetible acontecimiento.

Según informaron algunos medios, Cesc y Daniella entraron a la boda con la canción "Can't take my eyes off you" de Gloria Gaynor y, más avanzada la noche, repartieron anteojos de sol con luces de colores y unas zapatillas de algodón para quienes querían sacarse los zapatos y seguir bailando.

La pareja fue asesorada por una empresa que organiza bodas en medio oriente y Europa, Mine Weddings & Events.

Días antes, a través de su Instagram Stories, Antonela Roccuzzo subió instantes abrazando al astro argentino, y breves detalles de los momentos junto a sus amigas, entre ellas la esposa del artillero uruguayo Luis Suárez.

A la ceremonia también asistieron otras figuras del fútbol internacional como Carles Puyol, Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets, entre otros.

