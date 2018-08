La última foto que la actriz Blanca Suárez ha subido a su cuenta de Instagram no ha pasado desapercibida para nadie y menos para la cantante española Marta Sánchez, que en las últimas horas ha encendido las redes sociales con un comentario en esa imagen.



La actriz ha subido una foto en Instagram en la que aparece en bikini. A sus más de 2 millones de seguidores les ha gustado, aunque a la cantante Marta Sánchez parece que no mucho, ya que no dudó en criticar un detalle de la novia del actor Mario Casas.



Al parecer, las uñas de la actriz no le han gustado a Marta Sánchez: "¡Por Dios, quítate esas uñas, Blanca!", ha comentado en la imagen de Blanca Suárez en Instagram. Un comentario por el que le han llovido las críticas de los seguidores de la intérprete.



"Hay formas y formas, no fomentes esa actitud", escribía una de sus seguidoras. Otros sin embargo no han tenido tanto tacto a la hora de criticar a Marta Sánchez y no han tardado en hacer comentarios negativos sobre la vestimenta de la cantante.



Por su parte, Blanca Suárez no ha publicado ningún comentario a Marta Sánchez, al menos a través de Instagram, pero lo que está claro es que la actriz española y pareja del actor Mario Casas tiene mucha personalidad y no le afectan este tipo de cosas.