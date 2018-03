Instagram: quería ser 'influencer' y terminó en serios problemas económicos

Hoy en día, la popularidad en Internet puede ser vista como algo rentable en lo económico y una muestra son los 'youtubers' y, más recientemente, los 'influencers' que pueden encontrarse en Instagram.

Consciente de ello, una joven publicista llamada Lissette Calveiro decidió convertirse en una estrella de las redes sociales hace algunos años, cuando se mudó de Miami a Nueva York. Lo que no imaginó fue que ello terminaría arruinando su situación financiera.

Según contó en un artículo de The New York Post, Calveiro comenzó a hacer compras mensuales de un valor de 200 dólares, a fin de no ser vista usando la misma ropa y accesorios. Esas adquisiciones incluián bolsos o complementos de diseñador que superaban el millar de dólares.

Otra fuente de gastos para Lissette fueron los viajes. Aunque admite haber hecho viajes por trabajo, una gran parte de estos se debió a sus ansias de notoriedad. "Un montón de los viajes que hice en 2016 fueron estrictamente para Instagram", cuenta la joven de 26 años.

Al final, los gastos se hicieron insostenibles y Lissette terminó con una deuda de 10.000 dólares y se vio obligada a replantearse su modo de vida. La aspirante a 'influencer' se mudó a un pequeño departamento con una amiga, en el que debí pagar 700 dólares de alquiler, el mismo dinero que gastó en un solo viaje donde únicamente quiso mostrarse en un concierto de la cantante Sia.

"Nadie habla de sus finanzas en Instagram. Me preocupa cuándo veo a las chicas preocupándose por su imagen", sostiene Calveiro. "Estaba viviendo una mentira", había dicho antes.

Tras moderar sus gastos e incluso acudir a un asesor financiero, comenzó a trabajar en el pago de su deuda. En total fueron 14 meses de limitaciones, pero que la ayudaron a ver el mundo de forma más realista.

"Tuve muchas oportunidades de ahorrar. Pude invertir ese dinero en algo", lamenta Lissette. Sin embargo hoy ve la vida de forma distinta y dice que "encuentra más sentido en aquello que hace".

