Colin Kaepernick recientemente renovó el contrato de imagen que tenía con Nike y este lunes subió a su cuenta de Instagram una pieza publicitaria que lo mostraba junto al lema "Just Do It". Al tratarse de una figura que divide a la opinión pública de Estados Unidos, la imagen levantó una auténtica polvareda en las redes sociales.

Con el 'hashtag' #BoycottNike un grupo de usuarios de las redes sociales mostró su oposición a la elección de Kaepernick como imagen de los 30 años del eslogan "Just Do It". La etiqueta que llamaba a boicotear a la marca de ropa deportiva encabezó la lista de tendencias de Twitter y el debate se hizo extensivo a la propia cuenta de Instagram del deportista.

Según informó la agencia Reuters, en el ámbito económico también hubo consecuencias para Nike, pues las acciones de la compañía registraron una caída de más del 2% luego de que apareciera en Instagram el cartel publicitario.

Colin Kaepernick, jugador profesional de fútbol americano, fue el pionero de diversas protestas contra el abuso policial hacia la comunidad afroamericana en 2016. En aquella ocasión, el deportista se arrodilló mientras se cantaba el himno nacional de Estados Unidos antes de un partido, cuando lo habitual es entonarlo de pie.

Otros jugadores de la NFL e incluso de otros deportes siguieron su ejemplo; sin embargo, el accionar de Kaepernick generó un amplio debate, pues hubo quienes consideraron que podría haber protestado sin "insultar" al himno y bandera que representa a todos los estadounidenses. Otros consideraron que se trataba de una forma legítima de reclamar por una realidad ajena a los valores que decía tener la nación.

La imagen compartida por el deportista en Instagram estaba acompañada del siguiente mensaje: "Cree en algo. Incluso si esto significa sacrificar todo". Se trataba de una referencia al hecho de que Kaepernick no ha vuelto a encontrar equipo en la NFL desde que se marchara de los San Francisco 49ers, debido a la polémica que generó.

"¡Kapernick, no tienes idea de lo que es el sacrificio! ¡Eres un pedazo de basura!", decía un comentario crítico en la cuenta de Instagram del deportista. "Héroe americano", señalaba otro usuario que lo apoyaba.

En Twitter continuaron las reacciones airadas y a los comentarios a favor o en contra de Colin Kaepernick, se sumaron algunas imágenes y videos de personas destruyendo productos de Nike.

De momento, es incierto el impacto que tendrá para Nike la decisión de renovar su contrato con Kaepernick, pero otros deportistas como LeBron James han mostrado su apoyo a la medida. Según reportan