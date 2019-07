La contundente respuesta de Alondra García a seguidora que la acusó de mal trato a la prensa

No se quedó callada. La modelo y novel empresaria Alondra García Miró fue contundente al responderle a una seguidora de Instagram que la acusó por supuesto maltrato a un integrante del programa "Válgame Dios" (Latina).

Como es público, la ex integrante de "Combate" ha iniciado un proyecto gastronómico. Mercatto Verde, es el nombre del restaurante que pronto ya viene abriendo en una especie de 'marcha blanca' mientras se alista para una apertura general.

Sin embargo, tanta es la curiosidad de la prensa de espectáculos que "Válgame Dios" quiso ingresar al local de Alondra en San Isidro. El desenlace motivó a que una seguidora de la ex 'combatiente' le cuestione un supuesto mal trato.

"¡Qué pésimo el trato al periodismo. Nunca iré a tu local. Dice mucho de quien eres en realidad", le escribieron.

Horas después, Alondra --al tanto de lo ocurrido aclaró con suma contundencia:

"Nadie ha tenido un mal trato con el periodismo. Todos son bienvenidos. El único problema es que había unos clientes que estaban incómodos porque estaban grabando y a lo mejor no les gusta salir en la tele, y a Mercatto le corresponde como empresa asegurar que todos estén cómodos. Vuelve a repetir, si quieren grabar los platos, tomar fotos no hay ningún problema, siempre y cuando tengan cuidado con la privacidad de los clientes. Todos son bienvenidos. ¡Los esperamos con los brazos abiertos! El proyecto está hecho con mucho esfuerzo y amor y eso es lo que quiero reflejar. Aclaro esto porque no quiero malos entendidos ni que pienses que estamos prohibiendo el ingreso", escribió en Instagram.

La respuesta de Alondra fue sumamente clara. Difusión

Antes de viajar a Brasil para disputar la Copa América 2019 el futbolista Paolo Guerrero González estuvo en Mercatto Verde e incluso se dejó fotografiar para unos stories.

En Instagram Alondra García Miró tiene 2.5 millones de seguidores.

El local de Mercatto Verde está ubicado en Emilio Cavenecia 354, San Isidro.