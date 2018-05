Instagram: los cuadernos de viaje más detallistas del mundo

José Naranja es un madrileño de 39 años que se ha hecho famoso en Instagram gracias a un hobby: hacer cuadernos de viaje. Empezó como un pasatiempo y es hoy un negocio que, según se ve en su blog, tiene un público cautivo que está dispuesto a pagar más de 200 euros por una de sus obras.

Como se ve en su cuenta de Instagram, no solo se trata de escritura sino también de dibujo y diseño. Es producto de un formato personal que se asemeja a una bitácora de viaje desarrollada con sumo detalle por este ingeniero aeronáutico.

Tal y como cuenta en su blog y en su cuenta de Instagram, Naranja realiza este hobby desde hace más de 13 años. Empezó en 2005, cuando conoció las libretas Moleskine. "Me parecían el soporte ideal para escribir", cuenta en una entrevista a Verne. Pero ya no las usa, "ahora me fabrico mis propios cuadernos, me parece una forma de crear otro vínculo más con la obra", explica este artista del siglo XXI.

"En cada página cuento lo que se me ocurre: ideas, experiencias, anécdotas...", señala el dueño de la famosa cuenta de Instagram. "Cada una es completamente distinta, el hilo argumental es la vida y, como en la vida, cada día es diferente", le dijo al medio español.



Tiene más de 170.000 seguidores en Instagram. "Me lo abrí en 2012 para publicar fotos de mis viajes", relata Naranja. "No tenía mucha repercusión, pero cuando ponía fotos de mis cuadernos, siempre tenían más éxito que el resto de publicaciones".

Hacer uno cuaderno y llenarlo como aquellos que exhibe en Instagram le toma cerca de un año. Hasta ahora tiene unos 15 cuadernos completos, los originales los conserva y vende las copias a sus clientes.

Una publicación compartida de Notebookmaker and more | ⓢⓟⓐⓘⓝ (@jose_naranja) el 12 Ene, 2018 a las 9:18 PST

Entre estas obras destaca "El manuscrito Naranja", un cuaderno que recoge en sus páginas algunas de las creaciones que el artista ha hecho en más de 10 años. Otra obra que aclaman sus seguidores de Instagram es "El viaje de Donau", su diseño escapa de su colección de cuadernos de viaje.