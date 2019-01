Instagram: la dura declaración de Kristel Sakay tras ser vinculada a Paolo Guerrero | VIDEO

Luego de ser vinculada con el futbolista Paolo Guerrero, la modelo e influencer de Instagram Kristel Sakay rompió su silencio para deplorar que, a causa de la confusión en que se cayó al asignarle una nacionalidad que no tiene, haya sido víctima de duros comentarios por parte de usuarios de las redes sociales.

Muy temprano el lunes se dio cuenta de un supuesto vínculo entre la ex integrante de "Combate" y el delantero del Inter de Porto Alegre, sin embargo, se informó que Sakay "es venezolana", algo incorrecto.

Esto habría motivado que varios dediquen comentarios inadecuados contra la modelo. Por lo mismo, ella se pronunció en Instagram Stories:

"Han publicado una nota en la que afirman que yo soy venezolana y no lo aclaro porque me moleste. Soy 100% peruana, pero lo que me sorprende y me da lástima es darme cuenta en la sociedad en la que vivimos. El hecho de que sea 'venezolana' (supuestamente) ha desatado una serie de comentarios tan horribles y discriminadores".

Kristel Sakay en uno de lo stories publicado en Instagram.

Según Sakay, asignarle una nacionalidad que no le corresponde iba a generar mayores comentarios en redes sociales.

"El punto es que a mí no me afecta, gracias a Dios, pero por favor, un mundo con más tolerancia, educación. Todos tenemos las mismas oportunidades y esto no es gracioso", concluyó en las stories de Instagram.

Kristel Sakay en Instagram Stories.

"Utilicen su valioso tiempo para hacer algo productivo. No sé, estudiar, leer, lavar, limpiar, abrazar a su planta o a su perro", finalizó la modelo.

En Instagram, Kristel Sakay es una de las 'chica fitness' más populares del país. Precisamente esta popularidad le ha servido ser invitada más de una vez a "El show del fútbol", programa que hasta el año pasado condujo Jesús Arias en Latina.

La vinculación entre Kristel Sakay y Paolo Guerrero surgió a raíz de que el goleador peruano celebró su último cumpleaños sin Thaísa Leal, su última novia conocida.